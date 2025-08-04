Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події

У неділю ввечері, 3 серпня, на Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув велосипедист. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася о 21:45 на автодорозі сполученням Львів - Луцьк у місті Радехів. Водій автомобіля BMW X5, 25-річний мешканець Камінь-Каширського Волинської області, наїхав на 61-річного велосипедиста, жителя Радехова. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.