На трасі Київ-Чоп авто Кіа вʼїхало в дерево, водійка померла в реанімації
62-річна водійка була мешканкою Сум
Жінка померла в реанімації через пів доби
На Львівщині у ДТП загинула 62-річна водійка автомобіля Kia, її авто перекинулося на трасі Київ-Чоп. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія трапилася 1 серпня близько 10:44 у с. Дуліби Стрийського району.
«Водійка автомобіля, рухаючись у напрямку м. Стрий, не впоралась з керуванням, з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом», – зазначено у повідомленні.
Водійку доставили в реанімацію Стрийської лікарні з діагнозом «політравма». Однак близько опівночі потерпіла померла. Загибла – мешканка міста Суми 1963 року народження.
Обставини ДТП встановлюють слідчі.
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