Жінка померла в реанімації через пів доби

На Львівщині у ДТП загинула 62-річна водійка автомобіля Kia, її авто перекинулося на трасі Київ-Чоп. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія трапилася 1 серпня близько 10:44 у с. Дуліби Стрийського району.

«Водійка автомобіля, рухаючись у напрямку м. Стрий, не впоралась з керуванням, з’їхала в кювет та зіткнулась з деревом», – зазначено у повідомленні.

Водійку доставили в реанімацію Стрийської лікарні з діагнозом «політравма». Однак близько опівночі потерпіла померла. Загибла – мешканка міста Суми 1963 року народження.

Обставини ДТП встановлюють слідчі.