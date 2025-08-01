Аварія сталась 31 липня на автодорозі у селі Литовеж, Володимирського району

У селі біля межі Волинської та Львівської областей сталась смертельна ДТП: пасажирка вистрибнула з авто під час руху та загинула. Про це повідомила поліція Волині.

У повідомленні вказано, що аварія сталась 31 липня на автодорозі у селі Литовеж, Володимирського району Волинської області. Пасажирка авто Opel під час руху вистрибнула з машини, потрапила під задні колеса та загинула від отриманих травм на місці ДТП.

Поліція не повідомляє вік загиблої, відомо, що за кермом був 38-річний житель Володимирського району. Обставини аварії встановлюватиме поліція під час досудового розслідування.