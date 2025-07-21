На Львівщині водій позашляховика Volvo заднім ходом на смерть збив 35-річного пішохода
Від отриманих травм 25-річний чоловік загинув на місці події
У неділю ввечері, 20 липня, на Львівщині сталася смертельна ДТП. Водій позашляховика Volvo заднім ходом наїхав на 35-річного пішохода. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
ДТП трапилася в селі Добряни Стрийського району. Водій Volvo XC90, 34-річний мешканець села Добряни, під час руху заднім ходом наїхав на пішохода, теж мешканця села Добряни.
Від отриманих травм 35-річний чоловік загинув на місці події. Обставини події встановлюють.
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