Від отриманих травм 25-річний чоловік загинув на місці події

У неділю ввечері, 20 липня, на Львівщині сталася смертельна ДТП. Водій позашляховика Volvo заднім ходом наїхав на 35-річного пішохода. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася в селі Добряни Стрийського району. Водій Volvo XC90, 34-річний мешканець села Добряни, під час руху заднім ходом наїхав на пішохода, теж мешканця села Добряни.

Від отриманих травм 35-річний чоловік загинув на місці події. Обставини події встановлюють.