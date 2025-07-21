Внаслідок ДТП 46-річний водій легковика загинув на місці, а його 40-річну пасажирку госпіталізували

У неділю, 20 липня, на автодорозі Львів - Краківець, неподалік села Рулево на Яворівщині, трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою є загиблий та постраждала. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Як йдеться в повідомленні, аварія трапилася близько 15:00. Водій автомобіля Nissan Qashqai не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Scania R440.

Внаслідок ДТП 46-річний водій легковика загинув на місці, а його 40-річну пасажирку госпіталізували у нейрохірургічне відділення лікарні святого Пантелеймона у Львові.

За фактом слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі деталі події.