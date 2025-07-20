Рятувальни дістали автомобіль із води

На Львівщині водій автомобіля BMW X5 злетів у Ясниський карʼєр. Автомобіль із водойми діставали рятувальники. Кільком пасажирам вдалось врятуватися. Однак, зі слів очевидців, одна людина загинула.

У день в неділю, 20 липня, місцеві телеграм-канали повідомили, що в Ясниському карʼєрі потонув автомобіль BMW X5. У цей час в салоні автомобіля перебували люди. Зі слів очевидців, один чоловік загинув.

Журналістам сайту Lviv.media поліція Львівської області підтвердила інформацію про інцидент на Ясниському карʼєрі, однак більше інформації пообіцяла надати згодом. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Судячи з оприлюднених у соцмережах фото, рятувальники витягнули автомобіль із води. ZAXID.NET звернувся за коментарем до ДСНС Львівщини, однак на момент публікації відповіді не отримав.