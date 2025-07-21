Водієві та двом пасажирам вдалось врятуватись

Поліція затримала 27-річного водія BMW X5, який пʼяним злетів у Ясниський карʼєр. Один пасажир загинув. Рятувальники підняли автомобіль з глибини 15 м.

Інцидент трапився вранці в неділю, 20 липня. 27-річний водій BMW X5 разом із трьома пасажирами віком 26, 31 та 40 років заїхали у водойму. Водієві та двом молодшим пасажирам вдалось вибратись з салону, а 40-річний мешканець Стрийського району втопився разом з авто.

Поліцейські встановили, що водій BMW був за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

Слідчі повідомили водієві про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння) ККУ. Йому загрожує від 10 до 10 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.