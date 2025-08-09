Водій Opel Zafira збив 62-річного велосипедиста на перехресті на вул. Грушевського у Жидачеві

Жидачівський районний суд Львівської області визнав винним водія легковика у вчиненні смертельної ДТП – чоловік збив велосипедиста, який від отриманих травм помер у реанімації. Однак винуватця ДТП звільнили від відбування тюремного ув’язнення, призначивши іспитовий термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, ДТП сталась торік 27 грудня у Жидачеві. Водій Opel Zafira збив 62-річного велосипедиста на перехресті на вул. Грушевського. У вироку вказано, що водій мав можливість помітити велосипедиста, але не зупинив авто. У 62-річного чоловіка були важкі тілесні ушкодження, від яких він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Обвинувачений Василь М. є військовослужбовцем, він визнав свою провину. У суді він розповів, що ДТП сталась вранці і того дня була похмура погода, запевняє, що не бачив велосипедиста. Після зіткнення він підійшов до потерпілого та запитав як він почувається, той сказав, що все добре. Тітка водія викликала «швидку», але він не дочекався її приїзду, бо тітку треба було відвезти на автобус. Василь М. засуджує свою поведінку.

Родич загиблого повідомив суду, що водій відшкодував моральну шкоду і він не наполягає на призначенні реального покарання. Цю справу розглянув суддя Андрій Павлів, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він, зокрема, врахував позитивну характеристику Василя М. за місцем служби та те, що він є раніше не судимим.

Суддя визнав водія винним у вчиненні ДТП та призначив покарання – три роки тюрми, які замінили двома роками іспитового строку, з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом двох років. Вирок ще можна оскаржити.