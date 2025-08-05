Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мікроавтобуса загинув

У понеділок, 4 серпня, у Дрогобичі сталась смертельна ДТП за участі легковика та мікроавтобуса – один з водіїв загинув на місці аварії. Про це інформує поліція Львівської області.

У повідомленні вказано, що аварія трапилась 4 серпня приблизно о 08:50 на вул. Самбірській у Дрогобичі. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz Spinter, яким керував 69-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, та автомобіля Opel Zafira під керуванням 64-річного жителя Дрогобича. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мікроавтобуса загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.