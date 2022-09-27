Один з останніх кадрів зонда, пересланих на земплю, перед зіткненням з астероїдом

В понеділок, 26 вересня, космічний зонд DART на гіперзвуковій швидкості врізався в далекий астероїд під час першого у світі випробування планетарної захисної системи. Це перша в історії спроба людства змінити рух астероїда або будь-якого небесного тіла для запобігання потенційному зіткненню метеоритів із Землею.

Про успішну першу спробу людства змінити рух астероїда чи будь-якого небесного тіла повідомили в NASA о 19:14 (2:14 за Києвом) за Північноамериканський східним літнім часом.

Ціллю DART став астероїд-місяць Діморфус – невеликий астероїд діаметром 160 метрів, який обертається навколо більшого астероїда заввишки 780 метрів під назвою Дідімос. Галактичне зіткнення сталося з астероїдом, який не був небезпечний для Землі, на відстані 9,6 млн кілометрів. Зонд врізався в нього на швидкості 22500 км/год.

Сам космічний апарат вагою 570 кілограмів, не більший за торговий автомат із двома прямокутними сонячними батареями, пише Reuters.

NASA транслювала зіткнення, яке відбулося через 10 місяців після запуску DART, у прямому ефірі.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Вартість місії становить 330 млн доларів, а її розробка тривала близько семи років.

Хоча удар був очевидним одразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, науковцям потрібні дні або навіть тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда. За своєю суттю DART є безпрецедентним успіхом для захисту планети, але це також місія єдності з реальною користю для всього людства, сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

«Оскільки NASA вивчає космос і нашу рідну планету, ми також працюємо над захистом цього дому, і ця міжнародна співпраця перетворила наукову фантастику на науковий факт, демонструючи один зі способів захисту Землі», – додав Нельсон.

Ця місія в один кінець підтвердила, що NASA може успішно керувати космічним кораблем, щоб навмисно зіткнутися з астероїдом і відхилити його. Цей метод відомий як кінетичний удар.

Зараз дослідницька група спостерігатиме за астероїдом за допомогою наземних телескопів, щоб підтвердити, що удар DART змінив його орбіту. Дослідники очікують, що вплив удару скоротить орбіту Діморфуса приблизно на 1%, або приблизно на 10 хвилин.

Науковці зазначають, що тепер можуть націлити космічний корабель з точністю, необхідною для того, щоб вразити навіть невелике тіло в космосі.