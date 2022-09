В понеділок, 26 вересня, космічний зонд DART на гіперзвуковій швидкості врізався в далекий астероїд під час першого у світі випробування планетарної захисної системи. Це перша в історії спроба людства змінити рух астероїда або будь-якого небесного тіла для запобігання потенційному зіткненню метеоритів із Землею.

Про успішну першу спробу людства змінити рух астероїда чи будь-якого небесного тіла повідомили в NASA о 19:14 (2:14 за Києвом) за Північноамериканський східним літнім часом.

Ціллю DART став астероїд-місяць Діморфус – невеликий астероїд діаметром 160 метрів, який обертається навколо більшого астероїда заввишки 780 метрів під назвою Дідімос. Галактичне зіткнення сталося з астероїдом, який не був небезпечний для Землі, на відстані 9,6 млн кілометрів. Зонд врізався в нього на швидкості 22500 км/год.

Сам космічний апарат вагою 570 кілограмів, не більший за торговий автомат із двома прямокутними сонячними батареями, пише Reuters.

NASA транслювала зіткнення, яке відбулося через 10 місяців після запуску DART, у прямому ефірі.

