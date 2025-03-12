Наприкінці лютого USAID надіслала повідомлення про припинення грантового фінансування енергопроєктів в Україні

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) надіслала офіційне повідомлення щодо припинення дії грантової угоди з Фондом енергетичної підтримки України на суму 75 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Енергетичного співтовариства в середу, 12 березня.

Офіційний лист про припинення грантового фінансування енергопроєктів в Україні надійшов ще 27 лютого, утім подробиці та причини такого рішення поки що не відомі.

«Секретаріат Енергетичного співтовариства підтвердив отримання цього повідомлення і наразі очікує на подальші роз'яснення від USAID. Припинення дії цього гранту зменшить обсяг фінансів, доступних для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України», – ідеться в повідомленні.

Там нагадали, що у 2023 році Україна та USAID уклали грантову угоду на 25 млн доларів для закупівлі критично важливого енергетичного обладнання для України. У 2024 році USAID пообіцяло надати Фонду додаткові 50 млн доларів, продовживши підтримку за цією угодою.

Ліквідація USAID адміністрацією Трампа

20 січня президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всі програми зовнішньої допомоги США строком на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідають вони цілям його політики.

Під обмеження потрапила діяльність USAID – незалежного агентства США, що надає гуманітарну допомогу іншим країнам. USAID зокрема фінансувало програми, пов’язані з охороною здоров’я жінок у зонах конфліктів, лікуванням ВІЛ/СНІДу, енергетичною безпекою, антикорупційною роботою тощо.

Агентство мало місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі. В Україні організація підтримувала відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи, модернізацію пунктів пропуску, підтримку незалежних медіа тощо.

Уже 10 березня держсекретар США Марко Рубіо повідомив про офіційне закриття 83% програм федерального агентства USAID. Він заявив, що ці контракти не відповідали «основним національним інтересам Сполучених Штатів», а деякі навіть завдавали шкоди.

Нагадаємо, японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) заявило про намір замінити USAID в енергетичних та інфраструктурних проєктах в Україні.

Довідка

Енергоспівтовариство або Енергетичне співтовариство — це міжнародна організація, що охоплює країни Євросоюзу і треті країни. Метою діяльності організації є розширення енергоринку ЄС на країни Південно-Східної Європи та на інші.

Секретаріат Енергетичного співтовариства управляє Фондом енергетичної підтримки України та контролює прозорість використання виділених грошей. Станом на березень анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – іноземні уряди та бізнес з понад 30 країн, зокрема країн ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.