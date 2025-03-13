Пошкоджена багатоповерхівка в Дніпрі 13 березня

Уранці четверга, 13 березня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під удари дронів потрапили обʼєкти критичної інфраструктури, там сталися пожежі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією Сергія Лисака, через атаку БпЛА осколкові поранення отримала 52-річна мешканка Дніпра. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Сталася пожежа.

«Також пошкоджені багатоповерхівки... Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває», – написав керівник ОВА.

Оновлено. Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до чотирьох. Це жінки віком 20, 52, 56 та 82 років. У стаціонарі залишається 52-річна жінка.

Інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також є займання. Окрім того, знищений автомобіль, ще кілька – пошкоджені. Є пошкодження багатоквартирного будинку, адмінбудівлі, господарських споруд.

Також пошкоджено інфраструктуру у Синельниківському районі. Попередньо, загиблих і поранених немає.

Окрім цього, ворог атакував Нікопольщину, застосовувавши дрони-камікадзе і важку артилерію.

«Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда», – ідеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» зауважили, що через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів: