Наслідки російської атаки на Кривий Ріг

В ніч на середу, 12 березня, російські військові вкотре атакували Україну. Окупанти застосували три балістичні ракети та понад 130 безпілотників різного типу. Про це повідомило Командування Повітряних сил.

Масовано атакувати Україну росіяни почали з вечора вівторка, 11 березня, та продовжили вночі. Окупанти випустили з тимчасово окупованого Криму три балістичні ракети «Іскандер-М». Також росіяни атакували українські міста 133 дронами, серед яких ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Своєю чергою українським військовим вдалося перехопити 98 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені через дію засобів радіоелектронної боротьби. Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що внаслідок влучання ударного безпілотника у дерево у Харкові постраждала 51-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В Одесі внаслідок влучання балістичної ракети пошкоджень зазнало судно MJ PINA під прапором Барбадос, загинуло четверо членів екіпажу. Всі загиблі – громадяни Сирії.

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки балістичною ракетою загинула 47-річна жінка, ще десятеро людей – отримали поранення.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 11 березня, росіяни застосували проти України 126 безпілотників-камікадзе та дронів-імітаторів різних типів, а також балістичну ракету.