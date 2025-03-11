Пожежа внаслідок атаки ворожих безпілотників на Одещині

У ніч на вівторок, 11 березня, російські окупанти вчергове завдали ударів по території України, застосувавши балістичне озброєння та ударні безпілотники. Вибухи лунали в 11 областях, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними сил ППО, з 19:00 10 березня окупанти випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» із району російського Таганрога. Крім того, росіяни застосували проти України 126 безпілотників-камікадзе та дронів-імітаторів різних типів, випустивши їх територій Орла, Шаталова, Міллерово, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Так, станом на 08:00 українські оборонці знищили балістичну ракету, а також 79 ударних дронів різних типів. Українсбка ППО працювала на території:

Харківщини

Полтавщини

Київщини

Сумщини

Чернігівщини

Житомирщини

Вінниччини

Дніпропетровщини

Запоріжжя

Одещини

Херсонщини

Ще 35 безпілотників-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

Результати роботи ППО у ніч на 11 березня

Наслідки російської атаки 11 березня

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждали п’ять областей – Донецька, Одеська, Харківська Сумська та Київська.

Зокрема, на Одещині російські дрони атакували резервуари з пальним, приватний будинок та склад з дитячими іграшками. Над ліквідацією наслідків атаки працювали понад сотня рятувальників, повідомили у пресслужбі ДСНС. За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.

Також дрони спричинили руйнування на Київщині – за повідомленням КОВА, в Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджені сім приватних будинків та два автомобілі, а в Обухівському районі виникли загоряння трав’яного настилу. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Тим часом у Росії триває масована атака на Москву та Підмосков’я – за повідомленням місцевої влади та російського міністерства оборони, місцева ППО нібито збила 337 безпілотників. Зазначимо, це може бути наймасовішою атакою на Росію з початку повномасштабної війни. У Москві та області є руйнування, подекуди зайнялися пожежі – детальніше про наслідки нічної атаки на Москву читайте тут.