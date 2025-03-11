Росіяни вночі атакували Україну балістичною ракетою та понад 120 дронами
Повітряним силам вдалося знищити балістичний снаряд та майже 80 безпілотників
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У ніч на вівторок, 11 березня, російські окупанти вчергове завдали ударів по території України, застосувавши балістичне озброєння та ударні безпілотники. Вибухи лунали в 11 областях, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
За даними сил ППО, з 19:00 10 березня окупанти випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» із району російського Таганрога. Крім того, росіяни застосували проти України 126 безпілотників-камікадзе та дронів-імітаторів різних типів, випустивши їх територій Орла, Шаталова, Міллерово, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська
«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Так, станом на 08:00 українські оборонці знищили балістичну ракету, а також 79 ударних дронів різних типів. Українсбка ППО працювала на території:
- Харківщини
- Полтавщини
- Київщини
- Сумщини
- Чернігівщини
- Житомирщини
- Вінниччини
- Дніпропетровщини
- Запоріжжя
- Одещини
- Херсонщини
Ще 35 безпілотників-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.
Результати роботи ППО у ніч на 11 березня
Наслідки російської атаки 11 березня
У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждали п’ять областей – Донецька, Одеська, Харківська Сумська та Київська.
Зокрема, на Одещині російські дрони атакували резервуари з пальним, приватний будинок та склад з дитячими іграшками. Над ліквідацією наслідків атаки працювали понад сотня рятувальників, повідомили у пресслужбі ДСНС. За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.
Також дрони спричинили руйнування на Київщині – за повідомленням КОВА, в Бориспільському районі уламками збитих ворожих цілей пошкоджені сім приватних будинків та два автомобілі, а в Обухівському районі виникли загоряння трав’яного настилу. Постраждалих внаслідок атаки немає.
Тим часом у Росії триває масована атака на Москву та Підмосков’я – за повідомленням місцевої влади та російського міністерства оборони, місцева ППО нібито збила 337 безпілотників. Зазначимо, це може бути наймасовішою атакою на Росію з початку повномасштабної війни. У Москві та області є руйнування, подекуди зайнялися пожежі – детальніше про наслідки нічної атаки на Москву читайте тут.