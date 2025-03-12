Берегове є центром однойменного району поблизу українсько-угорського кордону

Депутати Верховної Ради змінили межі Берегового, збільшивши територію міста на 1,4 тис. гектарів. Постанову ухвалили на засіданні ВРУ 12 березня.

«Змінити межі Берегового, збільшивши територію міста на 1439,6 га, та затвердити територію міста у Берегівському районі Закарпатської області загальною площею 3020,1 га. Кабінету Міністрів забезпечити внесення відомостей про межі міста Берегового до Державного земельного кадастру», – йдеться в постанові.

У комітеті ВРУ з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зазначили, що проєкт землеустрою щодо встановлення меж Берегова погоджено з Берегівською міською та районною радами, РДА та Закарпатською обласною радою.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що прийняте рішення дозволить створити сприятливі умови для розвитку міста, зберегти його природні ландшафти та історико-культурні цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.

Додамо, що Берегове є адміністративним центром однойменного району поблизу українсько-угорського кордону. За переписом 2001 року 55% населення міста назвали своєю рідною мовою угорську. У 2025 році Берегове залишається одним з 19 населених пунктів Закарпаття, які внесені у перелік історичних населених місць України.