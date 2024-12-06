Основним напрямком діяльності індустріального парку «Мужай» стане переробна промисловість

Кабінет Міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк «Мужай» на території Берегівської громади. Тут планують створити понад 400 робочих місць та залучити 763 млн грн інвестицій.

Як повідомили у Мінекономіки України 6 грудня, площаіндустріального парку «Мужай» становить понад 30,5 га, а основним напрямком діяльності стане переробна промисловість.

«Тут вироблятимуть харчові продукти, оброблятимуть деревину, виготовлятимуть папір, неметалеву мінеральну продукцію, готові металеві вироби та випускатимуть автотранспортні засоби, причепи і напівпричепи», – зазначили в Мінекономіки.

За словами голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького, у парку на території Берегівської громади створять понад 400 робочих місць.

«Це дозволить залучити 763 млн грн інвестицій в економіку краю, а також сприятиме розвитку політики “Зроблено в Україні”, ціль якої підтримувати вітчизняне виробництво», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано 98 індустріальних парків. У 2025 році уряд планує виділити на їх будівництво та модернізацію промислової інфраструктури 1 млрд грн.