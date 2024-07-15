Індустріальний парк Мукачева – 85-й, зареєстрований в Україні

Кабінет Міністрів України включив «ЕКО Мукачево» до Реєстру індустріальних парків. На території 23 га тут створять деревообробні підприємства, виготовлятимуть папір і поліграфічну продукцію. У 85-й за ліком індустріальний парк в Україні планують інвестувати понад 36 млн євро.

Як повідомили у Мукачівській міськраді 15 липня, завдяки заснуванню індустріального парку, в місті створять близько 900 нових робочих місць у переробній промисловості. На його території працюватимуть підприємства з деревообробки, виробництва паперу та поліграфічної продукції.

«Також передбачається, що на території парку будуть працювати підприємства з виробництва текстилю та електричного устатковання, компанії, які спеціалізуються у галузях електронної промисловості, металообробки, харчових технологій, науково-технічній діяльності, діяльності у сфері інформації й телекомунікацій, альтернативній енергетиці та інших сферах, сумісних із зазначеними», – розповіли в міській раді.

У мерії не уточнили, коли почнуть облаштовувати індустріальний парк, зазначивши, що в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено мільярд гривень. Ці кошти підуть на співфінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також на часткове відшкодування вартості приєднання до електричних мереж.

Загалом в облаштування парку «ЕКО Мукачево», що розташується на 23 га, планують залучити понад 36 млн євро інвестицій.