В індустріальному парку Мукачева виготовлятимуть папір і розвиватимуть альтернативну енергетику
В облаштування парку «ЕКО Мукачево», площею 23 га, планують залучити понад 36 млн євро інвестицій
Кабінет Міністрів України включив «ЕКО Мукачево» до Реєстру індустріальних парків. На території 23 га тут створять деревообробні підприємства, виготовлятимуть папір і поліграфічну продукцію. У 85-й за ліком індустріальний парк в Україні планують інвестувати понад 36 млн євро.
Як повідомили у Мукачівській міськраді 15 липня, завдяки заснуванню індустріального парку, в місті створять близько 900 нових робочих місць у переробній промисловості. На його території працюватимуть підприємства з деревообробки, виробництва паперу та поліграфічної продукції.
«Також передбачається, що на території парку будуть працювати підприємства з виробництва текстилю та електричного устатковання, компанії, які спеціалізуються у галузях електронної промисловості, металообробки, харчових технологій, науково-технічній діяльності, діяльності у сфері інформації й телекомунікацій, альтернативній енергетиці та інших сферах, сумісних із зазначеними», – розповіли в міській раді.
У мерії не уточнили, коли почнуть облаштовувати індустріальний парк, зазначивши, що в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено мільярд гривень. Ці кошти підуть на співфінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також на часткове відшкодування вартості приєднання до електричних мереж.
Загалом в облаштування парку «ЕКО Мукачево», що розташується на 23 га, планують залучити понад 36 млн євро інвестицій.