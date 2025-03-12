Ліки, які незаконно перевозив мешканець Львівщини

У пункті пропуску «Шегині – Медика» у вівторок, 11 березня, митники зупинили 50-річного мешканця Львівщини, який на Mersedec Benz намагався провезти ліків на 900 тис. грн. Водій не задекларував препарати. Пресслужба Львівської митниці повідомила, що чоловікові загрожує штраф або конфіскація товарів.

«50-літній мешканець Львівщини для проходження митого контролю обрав смугу "зелений коридор". Але під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили 45 фармацевтичних препаратів Mounjaro KwikPen, орієнтовною вартістю 900 тис. гривень», – йдеться у повідомленні митниці.

Зазначимо, що ліки, які перевозив мешканець Львівщини, призначенні для лікування цукрового діабету. На водія склали адмінпротокол через недекларування товарів (ч. 3 ст. 471 МКУ). Санкція статті передбачає штраф та конфіскацію товарів.

Крім цього, у «Шегинях» 31-річний мешканець Прикарпаття на Opel Movano перевозив у багажнику 50 упаковок порошку з листя морінги вартістю понад 100 тис. гривень. У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» митники знайшли в автобусі «Херсон – Устка» 15 кг червоної ікри вартістю понад 60 тис. гривень. За цими фактами також склали адмінпротоколи про недекларування товарів.