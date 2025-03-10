Любомльський районний суд виніс вирок підприємиці Тетяні Цісарук за контрабанду деревини. Обвинувачена уклала договір із естонською фірмою про експорт палет, після чого відправила запевнену лісоматеріалами вантажівку до кордону. Митники встановили, що в обвинуваченої не було жодних документів про походження 40 м³ деревини. За це їй призначили 595 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 5 березня, у червні 2024 року підприємиця Тетяна Цісарук уклала договір із естонською фірмою Retim Europe OU про експорт європіддонів. Відтак, жінка придбала у Камінь-Каширському районі майже 40 м³ деревини невідомого походження, які відправила для заготовки палет. 19 вересня 2024 року лісоматеріали намагалися вивезти вантажівкою через пункт пропуску «Ягодин», де транспорт зупинили митники.

Обвинувачена Тетяна Цісарук уклала із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Олег Павлусь визнав підприємицю винною за ч.2 ст.15, ч.1 ст. 201-1 КК України (контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев поза митним контролем) й призначив 595 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.