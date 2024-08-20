Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок Івану Стрельбіцькому, якого підозрювали у незаконній вирубці дерев на понад 453 тис. грн. Чоловіка визнали невинним у злочині та виправдали.

Як йдеться у вироку суду від 15 серпня, не пізніше 30 жовтня 2023 року обвинувачений попросив двох знайомих розчистити дорогу біля його паю, що розташований на території природно-заповідного фонду Гуменецької громади. Відтак, чоловіки за допомогою бензопили зрізали 31 дерево на загальну суму 453 671 грн.

Під час розгляду матеріалів справи усі свідки, серед яких були: працівники поліції, староста села та виконавці робіт, зазначили, що Іван Стрельбіцький особисто дерева не вирубував. Втім, він дав таку вказівку двом односельчанам, не маючи на те відповідних документів.

Один із причетних до вирубки дерев розповів поліції, що працював у декілька етапів, можливо 4-5 разів. Окрім цього, він не впевнений, що все зрізав саме він, оскільки територія відкрита і прийти туди міг будь-хто.

Зрештою, суд дійшов висновку про відсутність вини Івана Стрельбіцького у вчиненні кримінального правопорушення через відсутність необхідних доказів. Суддя Ярослав Воєвідко виправдав чоловіка, а зрубані дерева постановив конфіскувати в дохід держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.