Техніку намагалися провезти через смугу «зелений коридор»

Митники вилучили в іноземця гаджети Apple та іншу техніку, яку він хотів ввезти незадеклараною в Україну. Контрабанду вилучили 8 березня в пункті пропуску «Краківець – Корчова», повідомили у Львівській митниці.

За кермом Volkswagen Crafter був 45-річний громадянин Молдови, який мешкає на Тернопільщині. Для проходження митного контролю водій обрав смугу «зелений коридор», призначену для переміщення товарів, які не потребують обов’язкового декларування та не підлягають оподаткуванню митними платежами.

«Але під час огляду авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 214 одиниць техніки. Серед них: 44 фотокамери миттєвого друку Fujifilm, 30 портативних колонок JBL, 37 навушників Marshall, 67 гаджетів Apple, 11 жорстких дисків Samsung, 2 портативні колонки Marshall та інше», – повідомили на митниці.

Приблизна вартість товарів –1 млн 200 тис. гривень. Митники склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами).