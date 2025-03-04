Вартість конфіскованого хутра оцінили у 33 тис. злотих

У Перемишлі затримали українку, яка незаконно перевозила хутро європейської рисі. Цей вид тварин перебуває під загрозою зникнення, повідомило Polskie Radio з посиланням на Податкову адміністрацію в Ряшеві.

Інцидент трапився в понеділок, 3 березня. Хутро виявили співробітники Підкарпатського управління державної податкової служби (KAS) під час перевірки пасажирів, які прибули до Перемишля потягом з Одеси. Зазначається, що українка не мала дозволу, необхідного для переміщення через кордон видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, а також виробів з них.

Наразі поліцейські вилучили хутро для подальшого розслідування. Вартість виробу правоохоронці оцінили у 33 тис. злотих (понад 344 тис. грн).

У відомстві повідомили, що європейська рись мешкає в Європі та Азії й перебуває під захистом Вашингтонської конвенції CITES (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори, що перебувають під загрозою зникнення).

Упродовж 2024 року на підкарпатських прикордонних переходах співробітники управління виявили 6200 видів рослин і тварин, що охороняються. Серед вилученого було, зокрема, хутро та сумки, корали, вироби з моржа, бальзами та ліки, що містять екстракти п’явки та морського коника. Були також препаровані птахи та живі екземпляри, зокрема сервал і папуги.

Речниця Податкової адміністрації в Ряшеві підкреслила, що «імпорт екземплярів CITES із третіх країн до Євросоюзу або їх вивезення з ЄС можливий лише на підставі попередньо виданих дозволів і сертифікатів». Незаконне перевезення зникаючих видів через кордон ЄС є злочином, який карається ув'язненням від трьох місяців до п’яти років.