Увесь товар митники тимчасово конфіскували

У пункті пропуску «Ягодин» волинські митники затримали партію дитячих іграшок вартістю понад 5 млн грн. Як зʼясувалося, покупець подав недостовірні документи про асортимент товару, щоб зменшити митний платіж.

Як повідомили 21 лютого у Волинської митниці, інспектори виявили на кордоні партію іграшок для дітей від трьох років китайського виробництва, яка містила майже 20 тис. ляльок, спортивних товарів, ігор для розвитку тощо. Їх вивантажили і перерахували.

«За жодною з позицій у переліку товару не було збігів ні за назвою, ні за кількістю. Так, виявлено факт подання митниці неправдивих відомостей про асортимент імпорту», – зазначають у митниці.

На порушників склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тягнуть за собою штраф у розмірі від 50 до 100% вартості предметів з їх конфіскацією або без неї (за рішенням суду).