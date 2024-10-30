У пункті пропуску «Устилуг» на українсько-волинському кордоні митники зупинили рейсовий автобус, водій якого намагався незаконно ввезти електротехніку. Про це повідомили 30 жовтня у пресслужбі Волинської митниці.

Так, під час проведення огляду рейсового автобуса сполученням Щецин – Київ митники виявили приховані планшети, камери, телефони та смартгодинники. Загальна вартість техніки – 330 тис. грн.

За порушення митних правил на водія автобуса склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів або без неї.