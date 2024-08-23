Правоохоронці скерували усе вилучене на експертизу

У пункті пропуску «Устилуг» на українсько-волинському кордоні митники зупинили автомобіль, в якому дві жінки намагалися незаконно перевезти велику партії дорогоцінного каміння. Про це повідомили 23 серпня у Державній митній службі України.

Митники у співпраці з СБУ у Волинській області під час проведення повного огляду автомобіля, який в’їжджав із Польщі «зеленим коридором», виявили в аптечці 67 подібних до діамантів камінців, ще 26 – у компресорі для накачування коліс. Крім того, під переднім пасажирським сидінням жінки заховали 6 камінців, схожих на турмалін і смарагди.

​Точну вартість вилученого встановить експертиза.

На порушниць склали протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу (Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

«Цілком можливо, що для Волинської митниці ця справа стане першим випадком зафіксованої товарної контрабанди», – додають у Державній митній службі.