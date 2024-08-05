Слідчі виявили й вилучили 22 тис. пачок тютюнових виробів

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала схему контрабандного постачання сигарет за кордон поза митним контролем. П’ятьом підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомили 5 серпня у Бюро економічної безпеки Волинської області.

За даними слідства, троє волинян та двоє жителів Кривого Рогу під виглядом надання послуг з міжнародних вантажних перевезень намагалися транспортувати тютюнові вироби до Польщі. Товар вони зберігали в орендованому гаражному приміщенні у Нововолинську. Згодом підшукали транспортні засоби, змінили в них конструктивні порожнини, обладнали спеціальні сховки у стінках кузова та помістили туди сигарети.

«Під час обшуку автомобілів у міжнародному пункті пропуску “Краківець” та в гаражному приміщенні правоохоронці виявили й вилучили 22 тис. пачок тютюнових виробів, орієнтовною вартістю понад 1,75 млн грн», – інформують у БЕБ.

П’ятьом чоловікам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201- 4 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених організованою групою, закінчений замах на контрабанду у значному розмірі). За скоєне їм загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.