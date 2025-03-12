Західний апеляційний господарський суд скасував рішення першої інстанції щодо повернення у власність львівської громади трьох земельних ділянок у Рясне-Руському, заливши їх у власності гаражних кооперативів. Львівська міськрада подаватиме касаційну скаргу.

У 2020 році, напередодні приєднання Рясне-Руської сільської ради до Львівської міської територіальної громади, сільська рада передала у приватну власність близько 65 га. Значну частину цих територій отримали 18 автомобільно-гаражних кооперативів, створених незадовго до ухвалення відповідних рішень.

Згодом Господарський суд міста Львова визнав недійсними рішення Рясне-Руської сільської ради про відчуження спірних земельних ділянок та скасував їхню державну реєстрацію. Однак, 11 та 12 березня 2025 року Західний апеляційний господарський суд, розглянувши апеляційні скарги у трьох справах, скасував рішення першої інстанції та визнав передачу ділянок гаражним кооперативам «Пікап» і «Львів-автокар» чинною. Йдеться про три ділянки: 0,0982 га – ОК «ГБК «Пікап» 0,0983 га – ОК «ГБК «Львів-автокар» 0,1 га – ОК «ГБК «Пікап»

Відповідно до містобудівної документації Львова, зокрема генплану та плану зонування, спірні земельні ділянки належать до території багатоповерхової житлової забудови. Водночас у межі чинного генерального плану села Рясне-Руське вони не входили, а план зонування та детальний план території для цієї місцевості не були розроблені. В аналогічній справі Верховний Суд дійшов висновку, що прокурором було обрано неналежний спосіб захисту. Однак Львівська міська рада вважає цей спосіб захисту правомірним та готується оскаржувати рішення в касаційному порядку.

За даними бізнес-пошукової системи YouControl, засновниками гаражно-будівельного кооперативу «Пікап» є син тодішнього депутата сільради Андрій Піх, а також Ірина Мозуль і Тарас Дмитришин. Засновниками «ГБК «Львів-автокар» є Сергій Шевченко, Олег Янда та Дмитро Вашак.