Контейнеровоз Solong після аварії в Північному морі

У середу, 12 березня, компанія-власник вантажного судна, яке зіткнулося з танкером на північному сході Англії, повідомила, що його капітаном був громадянин Росії. Про це пише агентство Reuters.

Як йдеться, 10 березня контейнеровоз Solong врізався в танкер Stena Immaculate, що перевозив авіаційне паливо для американських військових. Днем пізніше британська поліція заарештувала 59-річного капітана Solong за підозрою у вбивстві через грубу недбалість.

Німецька компанія Ernst Russ, якій належало судно Solong під португальським прапором, підтвердила, що капітан був росіянином. Решта 14 членів екіпажу, один з яких зник безвісти й вважається загиблим, були росіянами та філіппінцями.

На борту танкера Stena Immaculate перебували 23 члени екіпажу, усі – американці. Моряків вдалось безпечно евакуювати на берег.

Корабельна аварія між Solong та Stena Immaculate спричинила величезні пожежі й вибухи, також стався витік пального в море. Наразі на вантажному судні третій день тривають пожежі.

Оператори суден і морська влада поки що не можуть пояснити, чому низка систем безпеки на борту суден не змогла запобігти зіткненню. Речник британського прем’єр-міністра Кіра Стармера заявив, що немає жодних припущень про «злий умисел» щодо інциденту в морі.

Розслідувати корабельну катастрофу буде влада США та Португалії, під прапором яких перебували судна. Британські розслідувачі збиратимуть первинні докази.

Як писав ZAXID.NET, танкер Stena Immaculate перевозив авіаційне паливо, а вантажне судно Solong – 15 контейнерів із високотоксичною сполукою ціаніду натрію та невідому кількість алкоголю.