Пожежа внаслідок зіткнення танкера та контейнеровоза в Північному морі 10 березня

Біля берегів Англії у Північному морі зіткнулися нафтовий танкер та вантажне судно. Відомо про 37 постраждалих, повідомив телеканал Sky News в понеділок, 10 березня.

Інцидент трапився вранці, коли контейнеровоз Solong під прапором Португалії зіштовхнувся з нафтовим танкером Stena Immaculate, що йшов під прапором США. Після зіткнення на обох суднах спалахнула пожежа, в небі було видно високі стовпи чорного диму.

До місця події в Північному морі скерували кілька рятувальних шлюпок, а також рятувальний вертоліт і літак берегової охорони.

Відомо про 36 постраждалих моряків, яких доправили на берег. Одного з членів екіпажу госпіталізували. Зазначається, що один із 14 членів екіпажу Solong все ще вважається зниклим безвісти.

За даними сайту Marinetraffic.com, контейнеровоз Solong прямував до Роттердаму в Нідерландах після того, як сьогодні вранці вийшов з шотландського Грейнджмута. Рухомі зображення на сайті відстеження показують, що перед зіткненням нафтовий танкер залишався нерухомим, а Solong прямував прямо на нього. Зазначається, що танкер Stena Immaculate, який прямував з Греції до Великої Британії, у цей час стояв на якорі.

Згодом стало відомо, що нафтовий танкер перевозив авіаційне паливо, яке є надзвичайно легкозаймистим. Потенційно танкер міг вмістити щонайменше 100 тис. тонн такого палива.

Компанія Crowley, що управляє танкером Stena Immaculate, повідомила, що на танкері стався «прорив вантажної цистерни». Це спричинило «численні вибухи» і викид авіаційного палива в море.

Згідно зі звітом Lloyd's List Intelligence, Solong перевозило 15 контейнерів із високотоксичною сполукою ціаніду натрію та невідому кількість алкоголю.

Начальник порту припустив, що причиною аварії міг стати автопілот, установлений на контейнеровоз Solong. Наразі триває рятувальна операція на місці катастрофи в Північному морі.