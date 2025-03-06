Пошкоджена будівля церкви у Пхочхоні внаслідок скиду авіабомб 6 березня

У четвер, 6 березня, два південнокорейські винищувачі під час навчань випадково скинули вісім авіабомб за межами полігону. Унаслідок чого постраждали семеро людей, повідомило агентство Yonhap з посиланням на місцеву владу та військових чиновників.

Інцидент трапився у місті Пхочхон поблизу кордону з Північною Кореєю близько 10-ї ранку за місцевим часом (третя година ночі за Києвом). Щонайменше семеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Також було зруйновано церкву і шість інших будівель, пошкоджено вантажівку.

«Пожежна служба повідомила, що двоє людей отримали тяжкі поранення, у більшості постраждалих діагностовано переломи кісток», – ідеться в матеріалі.

Військові заявили, що винищувачі KF-16, які брали участь у навчаннях з бойовою стрільбою, «аномально» випустили по чотири бомби MK-82 за межами полігону в Пхочхоні о 10:04.

У Військово-повітряних силах Південної Кореї повідомили, що проводять розслідування інциденту й перепросили за шкоду, заподіяну цивільному населенню. Постраждалі внаслідок інциденту, зокрема, отримають грошову компенсацію від відомства за завдані збитки.