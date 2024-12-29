Наслідки авіакатастрофи в аеропорту південнокорейського Муана, 29 грудня 2024 рік

У неділю, 29 грудня, в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air. Кількість загиблих становить більше сотні людей, передає телеканал CNN.

Авіакатастрофа сталася після дев’ятої години ранку неділі за місцевим часом. Літак Boeing, на борту якого перебувало 175 пасажирів і 6 членів екіпажу рейсом із Бангкока, приземлявся в аеропорту на півдні країни.

За даними пожежної служби, причиною аварії пасажирського літака могла стати несправність шасі та зіткнення з птахами. На опублікованих відео видно, як літак аварійно приземлився за межі злітно-посадкової смуги, після чого зіткнувся з огорожею та одразу спалахнув. Вогонь майже повністю знищив літак. На місці аварії тривають рятувальні роботи, а слідчі встановлюють причини катастрофи.

Виконувач обов’язків президента Південної Кореї Чой Санг-мок доручив екстреним службам мобілізувати «все наявне обладнання та персонал» для реагування на авіакатастрофу в аеропорту Муана.

У Міністерстві внутрішніх справ Південної Кореї повідомили, що на місці авіакатастрофи перебувають понад 700 правоохоронців. Усі рейси, що прибувають до південнокорейського міжнародного аеропорту Муан, були скасовані через аварійну посадку літака авіакомпанії Jeju Air.

На час публікації новини кількість загиблих унаслідок авіакатастрофи в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї зросла до 122. За даними пожежної служби, вижили лише двоє членів екіпажу.

Оновлено о 12:20. За даними пожежної служби, кількість загиблих в авіакатастрофі в Муані зросла до 176 людей. Керівник пожежної служби Лі Чон Хен повідомив, що двох громадян, які вижили в авіакатастрофі, врятували з хвостової частини літака. Вони перебувають в лікарні.