Літак подавав сигнал надзвичаної ситуації, проте йому не дозволили приземлитися в російських аеропортах

Падіння пасажирського літака Embraer ERJ-190AR «Азербайджанських авіаліній» спричинила випущена російська ракета, яка зачепила літак, повідомило у четвер, 26 грудня, агентство Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану. Так, за попередніми висновками слідства, літак підбили над Грозним та не дозволили аварійну посадку на території Росії.

Співрозмовники агенства підтвердили, що російську ракету випустили по пасажирському літаку Embraer 190 під номером 843 над Грозним у Чечні, де тоді намагалися відбити атаку безпілотників. За даними слідства ракета вибухнула поруч із літаком, а уламки уразили фюзеляж та пасажирів.

«Урядові джерела повідомили Euronews, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів попри запити пілотів про аварійну посадку, і йому наказали летіти через Каспійське море до Актау в Казахстан», – повідомило Euronews.

За даними азербайджанського видання AnewZ, яке посилається на місцевих урядовців, росіяни випустили ракету із ЗРК «Панцир-С». У «Росавіації» одразу після падіння літака припустили, що причиною аварії могли стати птахи.

Нагадаємо, вранці 25 грудня на території казахстанського міста Актау впав азербайджанський літак Embraer ERJ-190AR із 67 пасажирами та п’ятьма членами екіпажу. Внаслідок авіатрощі загинули 38 людей, решта перебуває у тяжкому стані. До того, як стало відомо про падіння літака, ЗМІ повідомили про те, що його екіпаж подав сигнал надзвичайної ситуації.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що росіяни визнали збиття літака Азербайджанських авіаліній протиповітряною обороною РФ.

«Росіяни, які ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу “Баку-Грозний”, самі визнають, що літак Азербайджанських авіаліній був уражений ППО (ракета ЗРК містить шрапнель). Ще раз зазначу до того, що вчора озвучував - отвори у фюзеляжі літака під час польоту не беруться від птахів. Пасажири чітко зафільмували це. Розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів з ладу його системи», – повідомив Коваленко.

Він додав, що Росія не закрила повітряний простір над Грозним та не дозволила літаку сісти в аеропортах поблизу. «Лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію в провокацію росії проти України. І зараз росія робитиме все, щоб приховати власну вину в авіатрощі та загибелі людей», – додав Андрій Коваленко.