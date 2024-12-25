Літак впав у полі поблизу автомобільної дороги

У середу, 25 грудня, у Казахстані розбився пасажирський літак з Азербайджану, який прямував до Чечні. Момент падіння літака зафіксували на відео очевидці. Інформацію про падіння літака підтвердили у пресслужбі «Азербайджанських авіаліній».

На відео, оприлюднених у соцмережах, видно, як пасажирський літак «Азербайджанських авіаліній» падає у поле поблизу автомобільної дороги та вибухає.

Зазначається, що літак, який впав у Казахстані, був з Азербайджану. Він прямував зі столиці країни Баку до чеченського Грозного.

«Літак Embraer 190 авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії” під номером J2-8243 за маршрутом Баку-Грозний здійснив аварійну посадку приблизно за 3 кілометри поблизу міста Актау», – повідомили у пресслужбі компанії.

У пресслужбі МНС Казахстану повідомили про 67 пасажирів та п’ять членів екіпажу на борту літака. Серед низ – 16 росіян, 37 громадян Азербайджану, шестеро громадян Казахстану та три людини з Киргизії.

Щонайменше 25 людей вижили після авіакатастрофи – серед них є дитина. Усі постраждалі мають вкрай тяжкі травми, щонайменше 14 із них госпіталізували, а частині поранених надають допомогу на місці.

До того, як стало відомо про падіння літака, ЗМІ повідомили про те, що його екіпаж подав сигнал надзвичайної ситуації вранці 25 грудня. У Росавіації заявили, що аварія могла статися через зіткнення з птахами. Втім, у пресслужбі «Азербайджанської авіації» причин катастрофи наразі не назвали.

Нагадаємо, 23 грудня у Бразилії також впав пасажирський літак. Внаслідок падіння загинули щонайменше десятеро людей.