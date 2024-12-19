Школярі змагалися у знаннях з природничих наук

Українські школярі відзначилися на Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді (International Junior Science Olympiad — IJSO), що відбулася в Румунії. Українську команду представляли шестеро учнів, всі вони повернулися з нагородами, повідомили у МОН.

Цього року в олімпіаді взяли участь 303 школярі із понад 50 країн світу. Вони змагалися у природничих науках – фізиці, хімії та біології.

Українські призери:

Святослав Лавренюк (Київ), учень Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка — золота медаль;

Гліб Жупинський (Харківщина), учень Харківського ліцею № 1 — срібна медаль;

Дарина Зембович (Київ), учениця Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка — срібна медаль;

Ольга Питулько (Полтавська область), учениця Наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А. С. Макаренка — бронзова медаль;

Марія Юштіна (Київ), учениця Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка — бронзова медаль;

Іван Колісник (Чернівецька область), учень Заставнівського ліцею — бронзова медаль.

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International Junior Science Olympiad – одна з 12 найпрестижніших наукових олімпіад світу, визнаних ЮНЕСКО. Учасники демонструють не лише знання із трьох природничих дисциплін, а й уміння інтегрувати їх. Під час змагань школярі працюють у команді та виконують складні міждисциплінарні завдання.