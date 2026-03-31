Рівненський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію студента, який мав чинну відстрочку. Суд задовольнив позов чоловіка, скасував наказ про його призов та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Як йдеться у рішенні від 24 березня, позивач здобуває ступінь бакалавра у Надслучанському інституті Національного університету водного господарства та природокористування. Попри те, що чоловік мав відстрочку і навчався на денній формі, його мобілізували 29 січня 2025 року та зарахували до однієї з військових частин.

У позові мобілізований просив скасувати наказ про призов і звільнити його зі служби, оскільки вважав мобілізацію незаконною – його відстрочка діяла до 7 лютого 2025 року, а навчання має тривати до 2028 року.

Представники ТЦК заперечували проти позову. Вони стверджували, що на момент призову в реєстрі не було інформації про відстрочку, тому чоловік підлягав мобілізації.

Втім суд встановив, що позивач дійсно мав право на відстрочку через навчання, і задовольнив позов повністю. Суддя Олександр Максимчук визнав протиправним і скасував наказ про мобілізацію, а також зобов’язав військову частину виключити чоловіка зі списків особового складу.