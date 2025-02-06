Вища освіта у Польщі дешевша, ніж в інших країнах ЄС

Українські абітурієнти, які прагнуть здобути освіту за кордоном, часто обирають Польщу –через доступність цін на навчання, близьке розташування з Україною та диплом міжнародного зразка, з яким можна знайти роботу в Європі. «Ocвiтa.uа» розповіла, які спеціальності найпопулярніші у польських університетах та на які професії є попит за кордоном.

Навчання в Польщі для іноземних студентів коштує від 800 євро на рік, якщо навчання англійською мовою – 2000 євро. Середні витрати на проживання становлять 500 євро на місяць. Це відносно бюджетний варіант у порівнянні з іншими країнами ЄС або США.

У більшості університетів Польщі денна форма навчання передбачає 4 дні на тиждень для занять в університетів, решта часу – для самостійного навчання.

До найпопулярніших освітніх напрямів навчання в Польщі належать:

право ;

міжнародні відносини ;

інженерні спеціальності . Навчання інженерів у польських вишах триває лише 3,5 року (7 семестрів);

медицина . Завдяки високим стандартам навчання за відносно низькою вартістю та міжнародному диплому, який визнається у всьому світі без необхідності додаткового підтвердження, у Польщі на медиків навчаються студенти з України, США, Канади, Австралії, Саудівської Аравії, Катару та інших країн.

логістика . Вона пов’язана з міжнародною торгівлею, інтернет-комерцією, ланцюгами постачання. Логістична сфера охоплює багато напрямів, зокрема транспорт, дистрибуцію, митні операції;

психологія.

Медицина, психологія, право, міжнародні відносини, управління не поділяються на бакалаврат і магістратуру. Навчання за цими спеціальностями триває 5 років, а після закінчення університету випускник отримує диплом магістра.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Як пише «Ocвiтa.uа», на міжнародному ринку праці величезний попит на фахівців ІТ-галузі: програмне забезпечення, робототехніку, створення комп’ютерних ігор і графічний дизайн. Кількість заявок на програми з ІТ торік зросла на 30%. Кібербезпека та розробка програмного забезпечення залишаються найпопулярнішими напрямами.

Програми у сфері медицини, біотехнологій та охорони здоров’я також дуже затребувані в Польщі, де студенти мають доступ до сучасних лабораторій і клінічної практики.