Іноземці мають подати низку документів

У Польщі змінилися умови навчання в університетах для іноземних студентів. На це вплинув новий закон, який посилює візову систему, зокрема регулює видачу студентських віз. Про це повідомляє «Освіта.ua».

Відтепер іноземці, які хочуть навчатися в Польщі, повинні будуть надати документ, що підтверджує знання мови викладання щонайменше на рівні B2.

Якщо іноземець не розпочав навчання у навчальному закладі, ректор університету повинен буде негайно повідомити консула, який видав візу.

«Зміни мають на меті обмежити використання студентських віз іноземцями, які отримують їх не з метою навчання, а для роботи чи поїздок до інших країн Шенгену», – наголошують у повідомленні.

Окрім того, для всіх вишів запровадять обмеження на кількість іноземних студентів: їхня кількість не може перевищувати 50% від загальної кількості студентів цього закладу. Там, де вже навчається понад 50% іноземних студентів, більше набирати вступників з-за кордону не можна буде – доти, поки їхня кількість не знизиться до 50%.

Новий закон вводить обов’язковий реєстр іноземців, яких приймають на навчання та докторантуру. У ньому будуть особисті дані, номер PESEL, а за його відсутності – номер документа, що посвідчує особу, країну народження, інформацію про вступ до навчання чи докторантури та інформацію про Карту поляка.