Більшіть поляків готові залишитися в країні навіть попри війну

За результатами соціологічного польського дослідження 70% поляків не планує покидати Польщу у випадку війни. Дослідження провели після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Водночас 30% опитаних заявили, що в разі російського нападу вони розглядали б можливість виїзду з Польщі. «Цей результат показує, що хоча більшість поляків заявляють про свою прихильність до країни, значна частина суспільства розглядає можливість еміграції в разі загрози. Результати опитування показують, що більшість поляків готові залишитися в країні навіть у складних обставинах. Ці заяви можуть свідчити про прихильність до батьківщини, але також про довіру до державних інститутів і власні можливості вижити в кризовій ситуації», – інформує RMF.FM.

Опитування провів Інститут досліджень Pollster провів для газети Super Express 10-11 вересня 2025 року, вибірка становить 1020 дорослих поляків. Респондентам було поставлено запитання, чи планують вони виїхати з країни у разі російської агресії проти Польщі.