Павела Назаровича затримали 31 жовтня і висунули йому одразу кілька звинувачень

У Польщі затримали антиукраїнського активіста та стрімера Павела Назаровича, який серед іншого зривав українські прапори. Про це повідомили в польському Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.

У пʼятницю, 31 жовтня, поліцейські Гдині зупинили для перевірки Ford, за кермом якого був 44-річний стрімер та антиукраїнський активіст Павло Назарович, який у соцмережах підписаний як John (Nazar) Malkovicz.

Під час перевірки поліцейські виявили у водія ознаки спʼяніння, а перевірка показала наркотичні речовини в крові. Павелу Назаровичу виснули відразу кілька звинувачень: у погрозах, у пропаганді насильства, у закликах до ненависті за національною та релігійною ознакою, а також у пропаганді символів, що підтримують російську агресію проти України й незаконному розголошенні персональних даних. 3 листопада суд має обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Павел Назарович в соцмережах не приховує своєї антиукраїнської позиції. На фейсбук-сторінці поляк регулярно публікував відео, на яких він прибирає з вулиць будь-яку українську символіку. На деяких із них також було зображено наругу над українським прапором – незрозуміло, чи її здійснив він сам, чи він лише поширював відео з нею.

У вересні Павел Назарович заклеїв табличку з назвою «Площа Вільної України» в Гдині, яку на знак солідарності з Україною встановили за кілька місяців після початку російського повномасштабного вторгнення. Натомість він лишив наліпку з написом «Герої Гдині».

Після затримання, зазначають в Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, Павела Назаровича підтримали інші антиукраїнські польські активісти, зокрема, Томас Кінг на псевдо «Цензор», Павел Кондратович на псевдо «Групенфюрер» та Крістофер Адамек прізвисько «Кактус».