Поліція Гдині затримала 42-річного місцевого мешканця за серію підпалів авто з українськими номерами

У польському місті Гдиня поліція затримала 42-річного місцевого мешканця, який протягом п’яти місяців підпалював автомобілі з українською реєстрацією. Внаслідок підпалів постраждало щонайменше 13 авто. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляє поліція Гдині, з червня цього року 42-річний місцевий мешканець підпалював автомобілі на українській реєстрації. Зловмисник удома виготовляв самоборобні займисті речовини, якими згодом підпалював чужі авто. Затримати палія вдалося «на гарячому» за кілька хвилин після того, як він підпалив авто. Поліцейські знайшли при ньому та у його помешканні саморобні займисті суміші.

За словами правоохоронців, зловмисник цілеспрямовано підпалював автівки з українськими номерами, проте під час пожежі постраждали також авто на польській реєстрації.

«Наміром зловмисника було знищити транспортні засоби з українськими номерами, але в результаті його дій також були спалені транспортні засоби з польськими номерами, що належать мешканцям Гдині», – повідомила поліція Поморського воєводства.

Під час пожежі знищено 13 автомобілів на суму понад 3 млн грн. Суд призначив чоловікові запобіжний захід тримання під вартою на три місяці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.