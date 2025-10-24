Пожежа торгівельного центру на вул. Маривільській у Варшаві

Окружний суд Варшави засудив трьох громадян України за участь в організованій злочинній групі. Справа стосується підпалів магазину IKEA у Вільнюсі та торгівельного центру у Варшаві, повідомили телеканал Polsat News та газета Fakt 24 жовтня.

За даними прокуратури, засуджені Сергій Р., Павло Т. та Владислав Ю. у 2023-2024 роках входили до групи, що діяла на території Польщі, України, Литви, Латвії та Росії. Українці вчиняли диверсії та терористичні злочини, метою яких було підпалювання великих об’єктів у країнах Європейського Союзу.

«Ці злочини були скоєні з метою серйозного залякування багатьох людей та впливу на громадську думку. Обвинувачені діяли спільно та за погодженням з іншими встановленими особами», – повідомила прокуратура. Слідство щодо інших членів групи все ще триває.

Зазначається, що Сергія Р. та Павла Т. також засудили за перешкоджання розслідуванню двох підпалів – магазину IKEA у Вільнюсі (9 травня 2024 року) та торгівельного центру на вулиці Маривільській, 44 у Варшаві (12 травня 2024 року).

За даними прокуратури, обвинувачені допомагали виконавцю цих злочинів, Сергію Чалому, сховатись та втекти з країни. Наразі місцеперебування Чалого невідоме, його розшукує Інтерпол.

«Вони організували йому проживання у варшавському готелі, допомагали з придбанням авіаквитків, передавали інформацію, що спростила втечу, вивезли його з Польщі до Чехії та оплатили проживання в готелі в Австрії», – ішлося в повідомленні.

Згідно з рішенням суду, Павло Т. отримав 5 років і 6 місяців позбавлення волі, Сергій Р. – 2 роки й 6 місяців, а Владислав Ю. – 1 рік і 4 місяці.

Вирок не є остаточним та підлягає оскарженню. Наразі один з обвинувачених подав клопотання про обґрунтування.

Розслідування триває. Прокурори Мазовецького відділу з розслідування організованої злочинності та корупції встановили, що група діяла на замовлення російської розвідки й могла бути причетна до серії підпалів у Польщі та країнах Балтії.