Зловмисника затримали після чергового підпалу

Поліція міста Гдиня 17 жовтня затримала 42-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобілів з українськими номерними знаками. Суд відправив його під тримісячний арешт.

Відомо, що міська поліція Гдині затримала чоловіка після чергового підпалу автомобіля з українською реєстрацією. Провівши обшуки, у його помешканні виявили рідини та речовини, які він міг використати для виготовлення саморобних вибухово-піротехнічних сумішей.

Слідство встановило, що палій навмисно нищив автомобілі саме з українськими номерами, однак через поширення вогню постраждали також автомобілі поляків. Загальна сума завданих збитків оцінюється щонайменше у 262 тис. злотих.

Затриманому висунули обвинувачення у знищенні чужого майна. Суд обрав йому запобіжний захід – тримісячний арешт. За польським законодавством чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що у Польщі група підлітків вчинила самосуд над 23-річним українцем. Група підлітків заманила його в пастку та жорстоко побила. Чоловіку поголили голову та намалювали на обличчі символи нацистського характеру.