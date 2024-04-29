Сихівський районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві львів’янина, який зняв штани серед вулиці та показував перехожим свої геніталії. За адмінправопорушення Миколі Яковлєву доведеться сплатити 85 грн штрафу та 605 грн судового збору. Це уже вдруге суд штрафує чоловіка за аналогічне адмінправопорушення.

Як вказано у постанові суду, яку винесли та оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, випадок трапився ще на початку лютого 2024 року – близько 20:00 Микола Яковлєв перебував на вул. Боднарській біля перехрестя вулиць Стрийська – Наукова – Хуторівка. Чоловік зняв штани та демонстрував перехожим свої статеві органи.

Щодо львів’янина поліція склала протокол через вчинення дрібного хуліганства. Справу розглянула суддя Ольга Бойко, яка дослідила усі матеріали та призначила чоловіку 85 грн штрафу та зобов’язала сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Додамо, що раніше суд уже штрафував чоловіка на 119 грн за аналогічне адмінправопорушення.