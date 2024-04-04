Франківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який розбещував малолітніх дітей у парку «Горіховий гай» – він оголював свої статеві органи та задовольняв себе при дітях. Суд призначив львів’янину п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці березня 2024 року, випадок трапився ще у лютому 2017 року. Львів’янин перебував у парку «Горіховий гай» та розбещував малолітніх дітей віком 9-10 років. Чоловік оголював свої статеві органи у присутності дітей, вчиняв розпусні дії та задовольняв свою статеву пристрасть.

Про цей факт повідомили поліцію, яка порушила щодо чоловіка кримінальну справу за фактом розбещення неповнолітніх. У суді львів’янин визнав свою провину, представники дітей подали до суду заяви про відсутність претензій. У матеріалах справи, а також на порталі «Судова влада» приховане прізвище обвинуваченого.

Справу розглянула суддя Світлана Мартьянова, яка дослідила усі матеріали та визнала чоловіка винним у розбещенні неповнолітніх, призначивши йому п’ять років тюрми, але звільнивши від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.