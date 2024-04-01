Поліцейські викрили організатора секс-вечірок у Львівській області під назвою «Порядної галицької вечірки», його підозрюють у «звідництві для розпусти». Суд уже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Як стало відомо ZAXID.NET із матеріалів справи, наприкінці грудня 2023 року підозрюваний орендував будинок для проведення «Порядної галицької вечірки». Напередодні він створив групу в Telegram, у якій на момент викриття правоохоронцями, було 63 людей. У цій групі пояснювали правила поведінки на вечірці: усі мали здати свої мобільні телефони, діяв тематичний дрес-код, а також учасники могли займатись сексом чи вчиняти інші сексуальні дії за добровільної згоди.

Для участі у секс-вечірці кожен учасник мав пройти співбесіду із організатором по відеозв’язку, а також заплатити за вхід (від 700 до 3500 грн – залежно від статі та того, чи людина прийде сама, чи з парою). Після оплати організатор надсилав «персональні номери на вечірку», які люди мали назвати при вході в будинок.

«Порядну галицьку вечірку» проводили наприкінці грудня 2023 року у приватному будинку, який організатор орендував на одну ніч за 16 тис. грн. У матеріалах справи прихована адреса будинку, тож невідомо, де саме він розташований. Учасникам надавали презервативи, лубриканти і тд. За даними правоохоронців, під час вечірки її учасники вчиняли «розпусні дії та вступали у статеві зносини між собою». Поліція викрила організатора, уродженця села Заставне неподалік Львова, та 22 березня 2024 року повідомила йому про підозру у кримінальному правопорушенні, а саме «звідництві для розпусти».

Галицький районний суд Львова уже обрав чоловіку міру запобіжного заходу – нічний домашній арешт на два місяці. Досудове розслідування триває, за вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує покарання – до п’яти років тюрми.