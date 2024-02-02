Сихівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні дрібного хуліганства Миколу Яковлєва, який демонстрував свої статеві органи у громадському місці на Сихові. Суд призначив чоловіку 119 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці січня 2024 року, Микола Яковлєв ввечері 18 грудня демонстрував свої статеві органи у громадському місці – на вул. Зубрівській на Сихові. На місце викликали поліцію, яка склала щодо чоловіка протокол про вчинення адмінправопорушення – дрібне хуліганство.

У матеріалах справи є письмова заява чоловіка про визнання своєї провини. Справу розглянула суддя Ольга Бойко, яка дослідила усі матеріали справи та визнала чоловіка винним у дрібному хуліганстві, призначивши 119 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Додамо, що нещодавно суд оштрафував ще одного львів’янина за демонстрацію геніталій дітям в ігровому клубі на Сихові.