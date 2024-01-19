Сихівський районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві Віктора Сердюка, який показав свої статеві органи неповнолітнім дітям в ігровому клубі на Сихові. Суд призначив чоловіку покарання – 85 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, Віктор Сердюк ввечері 23 грудня був на вул. Антоненка-Давидовича на Сихові та, перебуваючи у приміщенні ігрового клубу, демонстрував свої статеві органи неповнолітнім. На місце викликали поліцію, яка склала на чоловіка протокол про вчинення дрібного хуліганства.

У суді Віктор Сердюк визнав свою провину. У матеріалах справи не зазначено причин такого вчинку чоловіка та чи був він тверезим.

Справу розглянула суддя Оксана Беспальок, яка дослідила усі матеріали справи та визнала чоловіка винним у вчиненні адмінправопорушення. За дрібне хуліганства Віктор Сердюк має сплатити 85 грн штрафу та 605 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.