Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок Андрію Нарольському, який зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки на очах у її сестри. За вчинене суд ув’язнив 47-річного чоловіка на 10 років.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, Андрій Нарольський разом із своєю співмешканкою виховують чотирьох дітей: один хлопець та троє дівчат. Для двох з них Андрій Нарольський є рідним батьком. У квітні 2022 року на той час 46-річний Андрій Нарольський зґвалтував свою 13-річну падчерку.

13-річна дівчинка розповіла, що того дня вона була у квартирі з сестрою та вітчимом, тож сестра бачила, як Андрій Нарольський на неї накинувся. Неповнолітня дівчинка була очевидицею зґвалтування та просила Нарольського припинити.

Згідно з матеріалів справи, Андрій Нарольський не дуже добре ставився до своєї 13-річної падчерки та міг вдарити її. Дівчинка боялась вітчима, тож написала мамі записку, у якій розповіла, що сталось. Записку вона передала своєю сестрою. До поліції звернувся брат Андрія Нарольського, якому мати 13-річної дівчинки розповіла те, що трапилось. У відділку поліції у Кам’янці-Бузькій мати не вірила, що її співмешканець міг таке зробити.

У судовому засіданні Андрій Нарольський частково визнав свою провину та розповів, що у той час він був п’яним та не пам’ятає, щоб ґвалтував 13-річну падчерку. Однак він пам’ятає, що торкався дівчинку.

Справу розглянула колегія суддів у складі Руслана Зеліска, Зоряна Оприска та Романа Ясиновського. Судді розглянули усі матеріали справи та призначили Андрію Нарольському 10 років ув’язнення за зґвалтування дівчинки. На вирок ще може бути подана апеляція.