Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок колишньому керівнику ГО з Харківщини Миколі Ганжі за розбещення, ґвалтування та зйомку порно із 11-річним хлопчиком. Суд призначив йому довічне ув’язнення та зобов’язав виплатити 500 тис. грн постраждалому хлопцю.

Як вказано у вироку суду, який винесли у квітні 2024 року, уродженець Латвії Микола Ганжа керував ГО «Десантно-спортивний навчально-тренувальний центр», що у Чугуєві на Харківщині, де діти проходили підготовку до майбутнього вступу у військово-морський ліцей. У 2021 році у центр записався 11-річний хлопчик. Керівник центру Микола Ганжа вчиняв розпусні дії щодо курсанта та ґвалтував його, знімаючи це на відео. Розбещення та ґвалтування відбувались неодноразово, зокрема під час поїздок у інші міста.

Після повномасштабного вторгнення Росії хлопчик із мамою переїхали на Львівщину. Микола Ганжа шукав зустрічі із дитиною та також приїздив на Львівщину, зустрічався із хлопцем та вчиняв розпусні дії. Микола Ганжа дарував подарунки та платив гроші за статеві зносини із дитиною.

У суді потерпілий розповів, що ходив у десантно-спортивний навчально-тренувальний центр кілька разів на тиждень, бо цікавився навчанням у військово-морському ліцеї. Микола Ганжа виділяв його серед інших курсантів, давав свою банківську картку, на яку скидав «так звану зарплату – 100-200 грн». Викладач натякав хлопцю на інші стосунки, називав пестливими словами та торкався його. Хлопець розповів, що боявся розчаровувати Миколу Ганжу і виконував його прохання. За словами потерпілого, Микола Ганжа фотографував його оголеним та платив за це гроші. Якщо хлопець відмовлявся виконувати те, що хотів Микола Ганжа, то чоловік його лякав та погрожував, що покаже фото та відео.

Обвинувачений Микола Ганжа свою провину не визнав та заявив, що «усі обвинувачення стосовно нього ґрунтуються виключно на припущеннях і показаннях хлопця». У матеріалах справи є протоколи обшуку житла Миколи Ганжі, зміст файлів на його комп’ютері, переписки з мобільного телефона та інші докази.

Справу розглянула колегія суддів у складі Ольги Ференц, Наталії Яворської та Ангеліни Малахової-Онуфер. Судді визнали Миколу Ганжу винним у розбещенні зґвалтуванні та зйомці дитячого порно, призначивши довічне ув’язнення. Засуджений також має виплатити 500 тис. грн компенсації на користь постраждалого хлопця. Вирок ще можна оскаржити.