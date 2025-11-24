Керівник ГО з Харківщини ґвалтував 11-річного хлопця в різних містах, зокрема, на Львівщині

Верховний Суд пом’якшив покарання для колишнього керівника громадської організації з Харківщини Миколи Ганжі, якого суд першої інстанції на Львівщині засудив до довічного ув’язнення за розбещення, зґвалтування та зйомку порно з 11-річним хлопчиком.

Верховний Суд 11 листопада частково задовольнив касаційну скаргу захисника та змінив покарання для Миколи Ганжі з довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі. Відповідна постанова оскарженню не підлягає.

Суд врахував те, що засуджений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, а «спосіб вчинення інкримінованих злочинів не носив насильницького характеру в розумінні застосування фізичної сили або погроз її застосування».

Що цікаво, один із суддів колегії, яка розглядала справу, не погодився із пом’якшенням покарання та написав свою окрему думку щодо вироку.

За матеріалами справи, засуджений, працюючи керівником ГО «Десантно-спортивний навчально-тренувальний центр», що у Чугуєві на Харківщині, у 2021-2022 роках вчинив злочини проти статевої свободи та недоторканості потерпілого 11-річного хлопця. А саме в різних містах (в Одесі, на Київщині та на Львівщині, куди хлопчик з мамою переїхали після повномасштабного вторгнення) педофіл вчиняв розпусні дії з хлопцем, за що пропонував грошову винагороду, також зберігав у власному комп’ютері фото та відеофайли, які містять дитячу порнографію.

Вироком Городоцького районного суду Львівської області у квітні 2024 року Миколі Ганжі присудили довічне позбавлення волі. Цей вирок також підтвердив Львівський апеляційний суд. Обвинувачений свою провину не визнав.

Захисник Миколи Ганжі подав касацію, мотивуючи тим, що вирок у вигляді довічного позбавлення волі надмірно суворий, а обвинувачення ґрунтується лише на показах малолітнього потерпілого, «інші докази є непрямими і однозначно не доводять винуватість засудженого».